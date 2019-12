Opbrengst actiedag voor Moeder Teresa ruim 41.000 euro

ULFT - Geen marathon-actie in de winterse kou, maar een sfeervolle dag onder dak in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. De inzamelingsactie voor de Moeder Teresa Stichting leed zondag nauwelijks onder de nieuwe opzet. De opbrengst met ruim 41.000 euro lag in lijn met voorgaande jaren.

Alsof het voor haar dagelijkse praktijk is, zo praatte zangeres Sandra Vriese de bezoekers in de popzaal van de DRU naar de collecte-bus, op de hoek van het podium. De Varsseveldse werkte met de band Mainz mee aan het benefiet-evenement, dat na 10 jaar een andere opzet heeft gekregen.

Dit jaar geen Kerst Keetje meer op het Simonsplein in Doetinchem, waar de dj’s van Optimaal FM in enkele dagen tijd met marathonuitzendingen hielpen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de allerarmsten in Oost-Europa. De lokale radiozender werkt wel gewoon mee en zond de zondagmorgen rechtstreeks uit vanuit de DRU Cultuurfabriek.

Live muziek

De middag was gereserveerd voor live muziek vanuit de popzaal. Sandra Vriese had enkele gasten uitgenodigd, waaronder Kevin Raayman van De Boetners en de Braamtse zanger Michel Wolsink. Die kwam niet voor het eerst in actie voor de Moeder Teresa Stichting, vertelt hij.

,,In 2011 heb ik het nummer De wereld in jouw dromen opgenomen, speciaal voor de Moeder Teresa Stichting. De opbrengst van die single, bijna 4.000 euro, heb ik toen gedoneerd. Het nummer heb ik hier net samen met Sandra gezongen.’' Aansluitend zong hij een warm ontvangen Nederlandstalig lied over zijn moeder.

Het levenslied is zijn repertoire, maar daarnaast zingt hij ook veel Duitstalig en treedt daarmee op in Oostenrijk en Duitsland. ,,Zowel bij festivals met volksmuziek als bij bierfeesten, met meer feestnummers.’' Hij vindt het mooi dat er behoorlijk wat bezoekers zijn. ,,Op het Simonsplein was dat vaak minder. Dat is niet erg, je staat er niet voor jezelf maar voor het goede doel. Maar hier met publiek is wel veel leuker.’'

Uren vrijwiligerswerk

Als het om kosten en uren vrijwilligerswerk gaat, is de nieuwe opzet beter haalbaar voor de stichting, legt bestuurslid Leo Kok uit. Een belangrijk deel van de donaties komt voor rekening van de bedrijven, die daarvoor met regelmaat op de lokale radio worden bedankt. De afgelopen vijf jaar was dat gedurende de tijd dat het Kerst Keetje er stond, nu werkt Optimaal FM er aan mee door de namen gedurende twee weken in de uitzendingen te noemen. Samen met donaties van sympathisanten en de bezoekers tijdens de actiedag leverde dat dit jaar 41.657 euro op.