Opbrengst wandeltocht tegen kanker eindigt op ruim 70.000 euro

Dat is bijna 10 procent meer dan de ruim 64.000 euro waar in eerste instantie van werd uit gegaan. Dat het bedrag hoger is geworden, komt onder meer doordat er een zeer klein percentage verplichte kosten was: ongeveer 1.000 euro, en dat is slechts 1,5 procent van de totale opbrengst. Ook stroomde er na afloop nog steeds geld binnen via giften, sponsoring en acties.

Evenementen

De volgende editie van de SamenLoop voor Hoop in Oude IJsselstreek is over drie jaar, in 2022. In de Achterhoek is de 24-uurs wandelestafette tegen kanker dit jaar op 6 en 7 juli in Winterswijk. In 2020 wordt het evenement in Doesburg én Bronckhorst gehouden en in 2021 in Doetinchem. Bij het wandelevenement lopen teams een etmaal lang om zo geld in te zamelen tegen kanker. Ook zijn er activiteiten omheen, zoals kraampjes waarin spullen en voedsel worden verkocht.