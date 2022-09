Opel Olympia van brandweermuseum trekt de aandacht

De Opel Olympia uit 1956 van het brandweermuseum Borculo trekt de aandacht. „Mooi spul hoor”, merkt een bezoeker met fotocamera op. Het is Henk Snuverink uit Enschede. Hij is speciaal voor deze optocht naar Haaksbergen gekomen. „Oude brandweervoertuigen als deze zijn prachtige objecten voor detailfoto’s.” Van de begintijd zijn weinig tastbare herinneringen meer over. De brandweerfiets met handbediende tank is wel zo’n beetje het oudste brandweervoertuig dat er tussen rijdt.

Belangstellenden lopen om de auto van plaatselijke spuitgasten heen en krijgen vluchtig uitleg hoe een en ander in z’n werk gaat. Want het is dan geen open dag, vrijwillige brandweerlieden zijn van harte welkom en wie weet. Rob Elsweier van de Haaksbergse brandweer staat er iedere keer weer versteld van hoeveel mensen er op evenementen van de brandweer afkomen. „De brandweer doet het altijd goed en niet alleen bij kinderen. Volwassenen vinden het net zo interessant.”

Na de optocht stellen de voertuigen zich rond de kerk op en het publiek pakt de gelegenheid om eens te zien hoe ze vroeger voor een brand uitrukten. „Dat ging beduidend langzamer”, verzekert vrijwilliger Paul Gerrit Wentink van het brandweermuseum Borculo. „Met dat nieuwe spul van tegenwoordig zijn ze veel sneller bij de brand.”

Collega Gertie Voskamp laat een moeder met twee kinderen in de oude Opel Olympia stappen op voorwaarde dat ze er niet mee wegrijdt. „Denk dat je hem toch niet aan de praat krijgt”, laat hij er op volgen. Of het vroeger zoveel ingewikkelder was om een dergelijke auto voor het vervoer van brandweermannen aan de praat te krijgen? „Dat niet. Maar ik heb de sleutels in m’n zak.”