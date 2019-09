Open avond bij Irish Dance Borculo

Om 19:30 begint de groep met een optreden en aansluitend mogen geïnteresseerden aansluiten bij de (gratis) proefles. De instructie van Irish Dance Borculo wordt verzorgd door Koosje Schouten. Zij is afgestudeerd aan de Rotterdamse Dansacademie Codarts en heeft veel ervaring door optredens bij onder meer folkband Rapalje, het internationale dansgezelschap Les Sortiléges en de Ierse dansshow The magic of Ireland. Irish Dance Borculo is opgericht in 2017.