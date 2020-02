Open brief uit Winterswijk: ‘SKB moet zich nu echt afscheiden’

WINTERSWIJK - De stichting Behoud SKB wil dat het Winterswijkse ziekenhuis zich zo snel mogelijk afscheidt van het Slingeland ziekenhuis. In een open brief aan de raad van toezicht schrijft ze dat het vertrouwen in de samenwerking nog verder is gedaald.

Het zien van de bouwplannen voor het nieuwe ziekenhuis in Doetinchem aan de A18, heeft bij het bestuur van Behoud SKB gewerkt als een rode lap op een stier. ,,We kregen dit weekend de tekeningen voor het eerst onder ogen en zijn enorm geschrokken", zegt voorzitter Hendrik Jan Mensink. ,,Het bouwplan is ruim voldoende voor zowel het Slingeland als het SKB. Het lijkt of het nieuwe ziekenhuis voor heel oost-Gelderland wordt gebouwd, inclusief een deel van de Liemers.”

De tekeningen, die door het Santiz-bestuur nooit naar buiten zijn gebracht, dateren van oktober 2019. ‘Definitief ontwerp’ staat er op de voorkant van het boekje waarin de artist impressions zijn opgenomen. ,,Wij hebben altijd begrepen dat er geen definitief ontwerp was en dat er nog van alles aan geschaafd kon worden. Maar als er aan dit plan nog geschaafd moet worden, om het bijvoorbeeld alleen voor Doetinchem te bouwen, dan moet de botte bijl erin. Dan is een schaaf niet voldoende”, constateert Mensink.

SKB opdrachtgever

Tot zijn grote schrik staat er bij de bouwplannen dat ook het SKB opdrachtgever is. ,,Er is altijd gezegd dat het nieuwe ziekenhuis alleen ter vervanging van het Slingeland was bedoeld en dat het uit hun eigen exploitatie werd gehaald. Niet uit die van het SKB”, aldus Mensink. Dat doet nu bij Behoud SKB de deur dicht. Daarmee is het vertrouwen tot een nulpunt gedaald.

De Raad van Toezicht geeft geen reactie op de open brief. Volgens woordvoerder Saskia Steenbergen is het gebruikelijk eerst de afzenders zelf te antwoorden, alvorens in de krant een reactie te geven. Voorzitter van de Raad van Toezicht Anne Flierman heeft in een eerder interview aangegeven door te willen gaan met de samenwerking tussen de twee ziekenhuizen, omdat dit uiteindelijk in het belang is van goede zorg in de Achterhoek.