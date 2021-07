Open Club Zomerspelen in Didam voor alle leeftijden: ‘Als je denkt dat je sporten niet leuk vindt, moet je dit echt proberen’

Brand in Aalten snel geblust door toevallig aanwezige oud-brandweer­man: ‘Door hem is erger voorkomen’

30 juli AALTEN - Dankzij het snelle ingrijpen van een oud-brandweerman is voorkomen dat de brand in de meterkast bij restaurant Krul in Aalten uitgroeide tot een grote vlammenzee. ,,Daar zijn we heel dankbaar voor”, aldus mede-eigenaar Zila Ertunc.