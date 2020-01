Open dag Houtkamp College: ‘Nog geen gevoel bij nieuwe school’

DOETINCHEM - De open dag van het Houtkamp College in Doetinchem trekt zaterdag vele honderden bezoekers. Zo'n nieuwe school blijkt best even wennen, niet in de laatste plaats voor ouders.

De vader van Quint Hettelaar (11) en de moeder van Jens te Bruin (11) zaten een jaar of dertig geleden op het Ludger College bij elkaar in de klas. Allebei hebben ze inmiddels ook één van hun kinderen op die school zitten. Quint en Jens – beiden advies havo/vwo – hebben nu de keus uit twee geheel nieuwe scholen: het Houtkamp College en het Panora Lyceum.

Na de zomervakantie starten de eerste brugklassers op de twee scholen. Die van het Houtkamp College doen dat in het gebouw aan de Ruimzichtlaan, waar nu nog een deel van het Graafschap College gevestigd is. Op termijn zal het gebouw van het nabijgelegen Rietveld Lyceum het hoofdgebouw van de nieuwe school worden.

De brugklassers van het Panora starten aan de Holterweg en verhuizen later naar het huidige gebouw van het Ulenhof College. Het hoofdgebouw van het Ludger is vanaf 2027 geen middelbare school meer. Vanwege de terugloop van de aantallen leerlingen gaat het zo uiteindelijk van drie naar twee Doetinchemse scholen die vmbo, havo en vwo aanbieden.

Volledig scherm Nu nog Graafschap College, straks Houtkamp College. © theo kock persfotografie

Veel van de kinderen die deze zaterdag de open dag van het Houtkamp bezoeken, hebben broers of zussen op het Rietveld, het Ulenhof of het Ludger. Veel ouders gingen er zelf naartoe. ,,Ik heb nog helemaal geen gevoel bij deze nieuwe scholen”, zegt Eva Janssen, de moeder van Jens. ,,Dat maakt het best lastig.”

Het is iets dat Jeroen Sanders vandaag veel hoort. De huidige conrector van het Rietveld neemt op het Houtkamp de taak van kwartiermaker op zich. ,,Mensen zijn vooral heel nieuwsgierig”, stelt Sanders vast. ,,Dat het gevoel nog mist, is logisch. Deze scholen hebben nog geen historie.”

Worstenbroodjes

Omdat het Graafschap College hier nu nog huist, is voor de open dag het één en ander omgebouwd. ,,Je moet er een beetje doorheen kijken”, zegt Dianne Mombarg uit Vorden. ,,Ik vind het wel fijn dat het hier niet zo heel groot is”, zegt haar dochter Nadé (11), die nog wel een vraag heeft: ,,Verkopen ze hier in de kantine ook worstenbroodjes?”

Noa Wentink (10) uit Zelhem zit in groep 7 en moet over anderhalf jaar de keuze maken. Haar zus Sam (13) zit op het Ulenhof. Kiest Noa voor het Panora, dan zit ze straks in hetzelfde gebouw als haar zus. ,,Maar dat maakt niet zoveel uit”, zegt ze. ,,Het belangrijkste is dat ze kiest voor de school die ze zelf het leukst vindt”, voegt moeder Janneke toe.

Anke Aalbers is met haar zoon Jimi Janssen (11) naar de open dag gekomen. De Doetinchemse stelt vast dat er op het Houtkamp veel meer nieuw is dan alleen de school. ,,Ik ben positief verrast over de lesmethodes”, vertelt ze. ,,En de extra hulp die leerlingen kunnen krijgen, vind ik heel mooi. Volgende week gaan we naar het Panora.”