Open dagen bij elf Gelderse wijnboeren, check hier welke wijngaard in jouw buurt je kunt bezoeken

De Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten (VNWP) houdt elk jaar in september open dagen in het weekeinde nadat op Kasteel Amerongen bekend is gemaakt wie de beste wijnmakers van het land zijn. De Wijnkeuring van de Lage Landen is dit jaar op zondag 11 september. De verwachtingen over de wijnoogst van dit jaar zijn hooggespannen. Het warme en soms hete zomerweer zorgen voor een voorspoedige groei, liet de VNWP eerder al weten. De oogst, normaal vanaf eind september, begint naar verwachting eerder. In het natte 2021 viel de oogst wat tegen en bleef de opbrengst met ruim 7500 hectoliter wijn net onder het vijfjarig gemiddelde.

17 en 18 september

Het merendeel van de wijngaarden die een open dag houden, doet dat in het weekeinde van 17 en 18 september, op één of beide dagen. In Gelderland gaat het dan om de wijngaarden Betuws Wijndomein in Erichem, De Nieuwe Fontein in Culemborg, De Zessprong in Joppe, Wijndomein Auansanti in Kerk Avezaath, Wijngaard De Rijsakker in Rumpt, Wijngaard Hesselink in Winterswijk-Henxtel, Wijngaard Keulenhof in Elst (G.), Wijngaard Teigt in Ermelo en Wijngoed Montferland in Gendringen.



De open dag op Park Nieuw Graspendaal in Terwolde is een week eerder, 10 september. Het Wagenings Wijngoed is op 25 september te bezoeken. Voor bezoekers is er een rondwandeling of een rondleiding. In enkele wijngaarden zijn ook aanvullende activiteiten, van een proeverij tot een masterclass.



Een overzicht van deelnemende wijngaarden is online te vinden op nederlandsewijninfo.nl.