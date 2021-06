Open huis in bijna-huiskamer van Rekken

De voormalige protestantse kerk Antonius is gebouwd in 1889, nadat de oorspronkelijke 14de-eeuwse kapel na blikseminslag was afgebrand. De bakstenen toren zoals die nog steeds overeind staat, dateert uit het midden van de 17de eeuw. Kerk en toren zijn rijksmonument. De uitgebrande voorganger van de huidige kerk had ooit zelfs grensoverschrijdende aantrekkingskracht: tijdens de reformatie kwamen protestants geworden bewoners van het Duitse grensgebied in Rekken naar de kerk. Omgekeerd gingen rooms-katholieken uit de Nederlanden in Zwillbrock en Niekerk naar de mis.