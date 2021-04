Open Joodse Huizen dit jaar online via livestream, over de Winterswijkse familie Windmuller

WINTERSWIJK - Winterswijk doet dit jaar weer mee aan Open Joodse Huizen. Dit jaar vanwege corona via een Livestream die thuis te volgen is op de computer, laptop of tablet. Mirjam Schwarz vertelt het verhaal over de Winterswijkse familie Windmuller, haar grootouders van moederszijde.

Van maart 1939 tot en met december 1943 houdt de jongste dochter van Jos Windmuller en Rika Levie - Thea Windmuller - een dagboek bij. Dit verhaal is dinsdag 4 mei onderdeel van Open Joodse Huizen ’21 in een livestream vanuit de synagoge in Winterswijk.

Boek/dagboek

Het verhaal van Thea Windmuller en Wolfgang Maas is door Mirjam Schwarz en journalist Hans Bouman beschreven in het boek ‘Ik hoop dat alles weer gewoon wordt’, dat vorig jaar verscheen bij uitgeverij Luitingh Sijthoff. Het boek bestaat uit het dagboek van Thea Windmuller dat in de context is gezet van de lokale geschiedenis: de dreiging van de jaren dertig, de toenemende stroom vluchtelingen en de opkomst van de NSB. Ook de belangrijke rol van mevrouw Kuipers Rietberg, de Winterswijkse verzetsvrouw staat erin beschreven.

Leren van de oorlog

De Werkgroep ‘Leren van de oorlog’ organiseert, in samenwerking met de Stichting Winterswijkse Synagoge, al enkele jaren de ‘Open Joodse Huizen’ in Winterswijk. Dat is een programma van sprekende herdenkingen: in de huizen waar Joodse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden en werkten worden hun verhalen gedeeld.

Livestreams vanaf 13 adressen

Dit jaar vindt Open Joodse Huizen en Huizen Van Verzet online plaats: vanaf 13 adressen in Nederland worden livestreams uitgezonden. Het Winterswijkse verhaal van Open Joodse Huizen wordt op dinsdag 4 mei om precies 12 uur gestreamd vanuit de synagoge in Winterswijk.

Mirjam Schwarz vertelt vanuit dit historische middelpunt van de joodse gemeenschap van Winterswijk dat bijzondere verhaal over de familie Windmuller en Thea Windmuller, het jongste zusje van haar moeder.

Dat is een ontroerend verhaal, waarin de luisteraars zich gaan identificeren met de hoofdrolspelers. De livestream kan door iedereen (gratis) gevolgd worden via www.openjoodsehuizen.nl of https://www.facebook.com/openjoodsehuizen.

Aanmelden is niet nodig. In het tv programma Een Vandaag wordt zaterdag 1 mei ook aandacht besteed aan het bijzondere verhaal van Wolfgang en Thea. De uitzending is die dag om 18.15 uur op NPO 1.

Voor meer info: www.synagogewinterswijk.nl