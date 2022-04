Open Needs 60-plus klootschieterstoernooi: ‘Ideale sport om buiten in beweging te blijven’

NEEDE - Bewegen is gezond; frisse buitenlucht ook. Voor wie fysiek een beetje mobiel is, kan klootschieten een ideale sport zijn om ‘nuttig en aangenaam’ te combineren. Dat is de mening van de vier initiatiefnemers van het Open Needs 60-plus klootschieterstoernooi. Donderdag 21 april beleeft het de achtste editie.

De laatste keer dat het open Needs 60-plus klootschiettoernooi werd gehouden, was in 2019. Door corona viel zowel voorjaar 2020 als 2021 niet aan gezamenlijk klootschieten te denken. Hoewel afstand houden juist bij de klootschietsport er bij hoort.

„Of je nu ‘Oppassen!’ roept, of simpel ‘Komt-ie!’, je moet over en weer een beetje opletten op elkaar. Beetje bij elkaar uit de buurt blijven en niet te onbenullig doen ook”, vat Ab van der Mast de belangrijkste veiligheidsprincipes van de sport samen.

De initiatiefnemers zouden samen een klootschietteam kunnen vormen: ze zijn met zijn vieren. „Twee groepjes van vier tegen elkaar. Daar draait het normaal om. Eventueel drie”, aldus Van der Mast. „Het idee achter dit toernooi is om het klootschieten wat te promoten onder zestigplussers”, zegt Van der Mast.

„Klootschieten is een ideale sport om buiten in beweging te blijven. Je moet een beetje goed ter been zijn, dat wel. Het rondje dat we maken is iets van vijf en een halve kilometer. Kun je dat zonder problemen lopen, dan kom je er wel. Wie geen ervaring heeft met klootschieten, die krijgt onderweg begeleiding.”

Klotenplanken

Dat laatste is bevorderlijk voor ieders veiligheid, maar ook om te voorkomen dat élke worp eindigt in bergingswerkzaamheden in greppels. Helemaal te voorkomen is dat laatste niet, beseft Ab van der Mast. „Op vier of vijf plekken op het parcours hebben we een klotenplank achter een boom staan, om de kloten een beetje in de buurt te houden”, verklapt hij.

Deelnemers worden donderdag 21 april vanaf 09.30 uur verwacht bij het startpunt aan de Ruilverkavelingsweg 2. Inschrijven kan die dag zelf tot 10.15 uur, maar van te voren aanmelden is beter. Dat kan tot 15 april per e-mail via leoendinydavina@gmail.com, of telefonisch via 06-83921720. Wie zich opgeeft krijgt een uitnodiging met indien nodig een routebeschrijving.

Er kan ingeschreven worden met drie- en viertallen in de klassen heren 60+ en gemengd 60+, waarbij voor die laatste klasse geldt dat per team dan minstens één dame van de partij moet zijn. Meedoen kost 6 euro per team, inclusief koffie. Wie geen eigen materiaal heeft, kan dat ter plekke huren.

Volledig scherm Het open Needse 60-plus-klootschiettoernooi tijdens de laatste uitvoering in 2019. © Ab van der Mast