Open NK lange survivalrun naar Beltrum, met geheel nieuwe route

Bij de klasse lange survivalrun (LSR) gaat het om een wedstrijd over een afstand van 15 tot 25 kilometer. Het open NK in deze klasse zou op 21 november in Adegem plaatsvinden, maar die wedstrijd is geschrapt. In Beltrum is op een ingelaste bestuursvergadering deze week besloten de handschoen op te pakken.

Voorzitter Mark Ribbers van Stichting Survivalrun Beltrum (SSB): „Een paar jaar geleden hadden we ook het open NK; dat is iets dat rouleert door het land. Dat we opnieuw aan de beurt zijn, kwam door het uitvallen van Adegem tussendoor. Deelnemers krijgen een geheel nieuwe route voor de kiezen. Dat maakt het overnemen van dit open NK extra leuk: niemand heeft eerder al het parcours gelopen dat we voor 9 januari hebben bedacht."

Formeel moet het parcours voor het open NK lange survivalrun tussen de 15 en 25 kilometer lang zijn. Ribbers: „Bij ons in Beltrum zal de route zo’n 23 kilometer lang worden. Echt een stevige uitdaging dus. Onze beide trainingslocaties zijn daarin opgenomen: de oude trainingslocatie voor de jeugd aan de Damweg en de nieuwe op sportpark De Sonders. De twee locaties liggen zo’n anderhalve kilometer uit elkaar. Op De Sonders vormt survival een nieuwe discipline naast de voetbalaccommodatie van VIOS. Daar is trouwens ook een beachvolleybalveld gerealiseerd. Het aanbod op die plek is gewoon veelzijdiger gemaakt.”

De andere onderdelen van de Survival Beltrum zijn de runs voor recreanten en de jeugd. Vanaf zondag 31 oktober is de inschrijving voor de survival geopend. Meer info: survivalbeltrum.nl