Open Scholen Dag op vijftig basisscholen in regio om lerarentekort aan te pakken

Slingeren­de fietser veroor­zaakt aanrijding met scooterrij­der en gaat ervandoor

12:35 De politie is op zoek naar een fietser die afgelopen vrijdagavond betrokken is geweest bij een ongeluk in Zelhem. Hierbij raakte een scooterrijder lichtgewond. De politie wil de fietser spreken over waarom hij de plaats van het ongeval verliet.