Open scholendag in Achterhoek en Liemers afgeblazen vanwege corona

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft de organisatie van de Open Scholen Dag, in afstemming met het RIVM, besloten om de Open Scholen Dag op te schorten.



Op 17 maart zouden 50 basisscholen in de Achterhoek en Liemers tussen 09.00 uur en 11.00 uur hun deuren openen zodat geïnteresseerden kennis konden maken met werken in de basisscholen.



Door de enthousiaste reacties van de deelnemende scholen en die van de geïnteresseerde bezoekers is er besloten om de Open Scholen Dag niet af te gelasten, maar te verplaatsen naar een nader te bepalen datum.



Via www.openscholen.nl kunnen geïnteresseerden zich opgeven voor de informatieupdate. Zij ontvangen bericht zodra de nieuwe datum bekend is.