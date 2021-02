Openbare scholen in Berkelland blijven ook dinsdag dicht vanwege de sneeuw

Bij Op d’n Esch in Eibergen zijn maar vier leerlingen te vinden. Kinderen van ouders die echt naar hun werk moeten en dus in de noodopvang zijn beland. Ze vermaken zich met knutselen en in de sneeuw ravotten, terwijl de paar leerkrachten die aanwezig zijn, vooral druk zijn met het sneeuwvrij maken van het plein, in ieder geval een pad naar binnen , in de hoop dat de leerlingen dinsdag wel weer de lokalen zullen bevolken. IJdele hoop, bleek aan het einde van de middag, want ook vandaag blijven de lokalen leeg.