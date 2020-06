Openluchtbad 't Vinkennest Eibergen mag woensdag voor proef één dag open

video Achter­hoeks ‘cannabis­bier’ wekt interesse van Amsterdam­se coffee­shops

8:22 RHA - ,,Ik ben een serieuze brouwer”, had Steve Gammage van de Bronckhorster Brewing Company in Rha gebriest toen Gijs Jolink van De Feestfabriek hem vroeg of ze samen een cannabisbiertje konden maken. Maar nu, ongeveer een half jaar later, werd bij de bekende bierbrouwerij wel degelijk De Groene Buizerd gelanceerd.