Openluchtcafé Blend zoekt nieuw onderkomen in Doetinchem

De reden is dat het pand, dat nu door Kampshoff wordt gehuurd, in de verkoop gaat. Blend, aanvankelijk begonnen als vintage-winkel maar uitgegroeid tot een van de opmerkelijkste horecagelegenheden van de stad, zit sinds vier jaar aan de Gasthuisstraat. Blend is onder meer een podium voor live-muziek. In het industriële pand worden de activiteiten ‘s winters binnen gehouden. In het voorjaar, najaar en zomers is het café op het door een plein achter het pand, overdekt met tentdoek.

Buffelen

,,Na vier jaar buffelen vragen we jullie hulp”, schrijft Kampshoff. ,,Doetinchem willen we niet verlaten. Dus weet iemand een leuke plek voor onze roze bus en evenementen, laat het ons dan weten.” Met de roze bus - Le camion rose - is Blend geregeld te vinden op evenementen, zoals Achterland en het Bevrijdingsfestival in Doetinchem.



Kampshoff: ,,We zoeken een niet voor de hand liggende, liefst industriële of karakteristieke buitenlocatie. Een weiland of stuk grond mag ook.”