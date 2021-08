Openluchttheater biedt podium aan afgeslankt Berkelfestival: ‘We hebben het met plezier gedaan’

Het is altijd maar weer de vraag hoe iets nieuws uitpakt voor de vrijwilligers van het Openluchttheater Eibergen. Zoals ook Jazz Moves met tophit Sven Hammond eerder dit jaar een probeersel was, dat een vervolg krijgt, zo zou je ook het volgende Berkelfestival als wegens succes geprolongeerd op deze plek kunnen houden. „Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling van het Berkelfestival”, benadrukt bestuurslid en anchorman Raph Schouten als hij deze zaterdagavond zojuist Marieke Dollekamp & Friends heeft aangekondigd. De zangeres uit Borculo maakt deel uit van een groep bevriende muzikanten uit de regio. Het coronajammen leidde tot een nieuwe formatie, die de popavond van het Berkelfestival invult.

Coronaproof in één dag

Zo’n 300 (verplicht) zittende bezoekers deinen enthousiast mee op hun stoelen voor het podium. Schouten: „Dit festival strekt zich normaal gesproken uit over drie dagen, wisselend in een Duitse en Nederlandse gemeente langs de Berkel. Ons is gevraagd om het coronaproof in één dag te houden. En dat zouden we zo weer doen. Maar zodra het kan, moet je dit festival snel weer in de bedoelde opzet houden.”

Wibi Soerjadi

De vier onderdelen beginnen met een twee uur durend concert van pianist Wibi Soerjadi. De in Diepenheim woonachtige ‘grootmeester van de vleugel’ liet eerder al weten dat optreden voor publiek voor iedere artiest een must is om boven zichzelf uit te stijgen. Soerjadi genoot van het decor waarin zijn gehoor zich had verzameld. „Er moet altijd een soort interactie met het publiek plaatsvinden, dat komt hier uitstekend tot zijn recht. Het past bij een mooie dag als deze.”

Weinig zitvlees

Tijdens de popavond stapt een bezoeker naar voren om plaats te nemen achter de net geïnstalleerde praattafels. „Oh gelukkig. Hoef ik niet te zitten.” Het heerschap blijkt een Holtenaar met weinig zitvlees die het met één coronaregel helemaal heeft gehad. „Overal moeten zitten omdat je niet van je plek mag, is nog wel wat. Maar mooi dat ze deze tafeltjes hier neerzetten. Hoe we hier vanuit Holten verzeild zijn geraakt? De zangeres en twee bandleden zijn vrienden van ons. We zijn met z’n achten.”

Gratis festival

Kaartjes bestelde je online en omdat het Berkellandfestival een gratis evenement is, ontvang je bij vertoon van de ticket een gratis consumptie bij de kassa. Voordat pianist Soerjadi achter zijn ingevlogen vleugel plaatsneemt, meldt burgemeester Van Oostrum hoezeer hij het waardeert dat het openluchttheater deze ‘klus’ van de gemeente heeft overgenomen.

Quote Wie zou dit anders moeten doen? Raph Schouten, Openluchttheater Eibergen

Schouten vindt het een logische keus, al wil hij voorkomen dezelfde hilariteit over zich af te roepen als de nieuwe bondscoach. „Haha! Wie zou dit anders moeten doen? Dat ja. Het siert de gemeente Berkelland dat ze de organisatie van deze afgeslankte versie van het festival in elk geval onderbrengen bij mensen die ervaring hebben met organiseren. Nu zijn wij dat toevallig, en we hebben het met plezier gedaan.”