Openluchttheater Eibergen investeert 125.000 euro in koepel

EIBERGEN- Het Openluchttheater in Eibergen gaat de uit 1954 daterende muziekkoepel in oude glorie restaureren. De investering van 125.000 euro wordt uit eigen midden gefinancierd. „We hebben daar flink voor gespaard”, aldus penningmeester/projectleider Ton Schepers.

„Zo op het eerste gezicht ziet het er nog best mooi uit, maar de schijn bedriegt. De constructie is verouderd, er zijn lekkages, de verf laat los, de lichtspots functioneren slecht en vreten energie. De elektrische bedrading is tientallen jaren oud en ook de dakbedekking en het voegwerk verkeren in slechte staat”, somt Schepers op.

Dat alles wordt nu aangepakt. Er wordt bovendien een nieuwe stuclaag aangebracht en de daken van de twee aanbouwen krijgen een natuurlijke sedum-bedekking. Ook de markante gevelsteen met het jaartal ‘1954’ wordt gerestaureerd.

Schuifrail

Projectleider Ton Schepers bij de muziekkoepel © Openluchttheater Eibergen

Een speciale werkgroep, gevormd door enkele deskundige vrijwilligers en specialisten uit het bedrijfsleven, heeft zich ook gebogen over de verlichting. ‘’Wij hebben onderzocht hoe we de artiesten beter kunnen uitlichten, zonder hinderlijke obstakels voor het publiek. We hebben een unieke oplossing bedacht; er komt een schuifrail met kokers op het koepeldak. Die wordt bij een voorstelling naar voren geschoven. De spots steken over de dakrand om de artiesten uit te lichten.”

Met de modernste techniek wordt de belichting verder verfijnd. Iedere denkbare kleur en intensiteit kan worden ingesteld. „Ook de bomen achter de koepel worden in het belichtingsplan meegenomen. Uitgangspunt bij de hele renovatie is met respect voor het verleden een stuk cultuur-historisch erfgoed te behouden en tevens een modern openluchttheater te realiseren met een optimale sfeerbeleving.”

Bloei

In 2009 was het openluchttheater bijna failliet. Inmiddels bloeit het theater als nooit tevoren met meer dan drieduizend donateurs. De afgelopen tien jaar is er voor 490.000 euro geïnvesteerd. De helft is met eigen middelen gefinancierd, de rest met uiteenlopende subsidie-bijdragen. Er zijn onder meer nieuwe tribunes gekomen, het swingplein werd verhard en er is een semi-permanente overkapping aangeschaft.