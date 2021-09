Openluchttheater Eibergen knipt concerten op: extra kaartjes voor Suzan & Freek en Stones vs The Beatles

EIBERGEN - Er zijn weer kaartjes beschikbaar voor de eerder uitverkochte optredens van Suzan en Freek in het Eibergse openluchttheater. Het van oorsprong Achterhoekse duo geeft op 17 en 18 september niet twee, maar vier concerten in Eibergen. De online voorverkoop is begonnen.

„Een buitenkansje voor iedereen die daar nog naartoe wil”, zegt pr-man Raph Schouten van het openluchttheater in Eibergen. Want de concerten van Suzan & Freek zijn eigenlijk al lang uitverkocht. „En al twee keer verplaatst”, aldus Schouten. „Van vorig jaar naar begin september, en nu nog een keer naar 17 en 18 september.”

Vanwege corona is het aantal bezoekers nog steeds beperkt. Zo mag het Eibergse openluchttheater nu maximaal 900 mensen binnenlaten, volgens de regels van testen voor toegang en met voor iedereen een zitplaats. Daarom worden de concerten nu opgeknipt: Suzan en Freek treden twee keer op vrijdag op en twee keer op zaterdag, steeds voor 900 man publiek.

„We hadden oorspronkelijk 1650 kaartjes per concert verkocht”, zegt Schouten. „Daarvan is een deel teruggegeven door mensen die nu geen tijd hebben, of die niet willen testen. Ook zijn door het opknippen per concert een paar kaartjes extra beschikbaar.”

The Stones vs The Beatles

Zaterdag 11 september zijn in het openluchttheater twee voorstellingen van de muziek-battle The Rolling Stones vs The Beatles, met onder anderen Syb van de Ploeg in de rol van Mick Jagger. Ook hiervoor zijn nog kaartjes te koop.

Voor alle concerten geldt: het theater zet extra stoelen tussen de tribunes en het podium neer en alle bezoekers krijgen een zitplaats. Bij binnenkomst wordt de CoronaCheck-app gehanteerd. Schouten: „Eerder lieten we minder bezoekers toe, waardoor iedereen 1,5 meter afstand kon houden. Met 900 bezoekers kan dat niet, daarom werken we vanaf nu met de coronacheck.” Bezoekers moeten een vaccinatiebewijs, geldig testbewijs of herstelbewijs laten zien. Hoe dat werkt, staat op testenvoortoegang.nl. Voor kinderen tot en met 12 jaar is geen testbewijs nodig.