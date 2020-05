Openluchttheater Eibergen: Kom bij ons oefenen, ruimte zat

Afstand bewaren eenvoudig

Iets terugdoen

Het beschikbaar stellen van oefenruimte is bedoeld voor non-profit organisaties, die niet uit de voeten kunnen met de beperking dat 1,50 meter afstand gehouden moet worden. ‘Op deze manier proberen wij indirect iets terug te doen richting onze donateurs, hun kinderen en Berkelland in brede zin’, aldus het bestuur.

Gemeente enthousiast

Emma Boertien

Tot zeker 1 juli mag het openluchttheater zelf geen publieke optredens organiseren. Als alternatief is het ‘Buitengewoon Podium’ opgezet. Solo-artiesten, zowel professioneel als amateur, doen in het theater korte performances, die vervolgens worden gedeeld op social media. Afgelopen zondag was het de beurt aan Emma Boertien, finaliste van The Voice of Holland. Haar optreden was de 18e bijdrage van het ‘Buitengewoon Podium’.