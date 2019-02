Openluchttheater Eibergen: van bijna failliet naar vol is vol

Van bijna failliet in in 2009 tot tien jaar later steeds vaker ‘vol is vol’ op het hek. Het kan verkeren. „Toen we voor 2010 Rowwen Hèze vastlegden, waren we best nerveus”, biecht pr-man Raph Schouten op. „Toen zeiden tegen elkaar: stel dat we de plank misslaan, dan is het gebeurd met ons.”