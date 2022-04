Openluchttheater kan ook ‘oudere jeugd’ blij maken: band Fokke Simons en rapper/zanger Antoon naar Eibergen

Het rommelt bij OBL/BBB: Hoe stabiel is de grote winnaar van de verkiezin­gen in Berkelland?

BORCULO - Hoe stabiel is Ondernemend Berkelland (OBL/BBB)? Dat vragen andere politieke partijen zich af bij de vorming van een nieuw college. Want het rommelt bij de grote winnaar van de verkiezingen. Al is volgens lijsttrekker Bennie Morsink de lucht vrijdagavond weer geklaard.

18 april