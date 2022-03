Openluchttheater Lichtenvoorde mag door: ‘Maar hoe precies, dat zijn we nu aan het bekijken’

LICHTENVOORDE - Het Openluchttheater Lichtenvoorde, dat in coronatijd bedacht en opgezet werd, mag ook deze zomer door. De gemeente laat weten mee te willen werken aan nog een jaar theater in de Schans. Al gaat dat er heel anders uitzien dan de afgelopen twee jaar.

,,Het wordt een stuk kleinschaliger”, zegt mede-organisator Luuk Domhof. Hij is blij dat de gemeente positief is over de vergunningsaanvraag. ,,Maar het is wel een lang traject geweest.”

Het gevolg van dat lange traject is dat de omstandigheden anders zijn dan toen de aanvraag werd ingediend. ,,Destijds zaten we nog vol in de coronamaatregelen. Hoe anders is het nu. Dat dwingt ons om goed te kijken hoe we het voor dit jaar gaan aanvliegen. De meeste artiesten hebben de agenda al vol en ook wij zijn weer heel druk met allerhande activiteiten.”

Domhof, die onder meer eigenaar is van cateringbedrijf De Timp, zette het Openluchttheater Lichtenvoorde in 2020 op om zijn personeel aan het werk te houden. ,,Tijdens de coronacrisis vielen nagenoeg al onze werkzaamheden weg. Om onze mensen toch werk te kunnen bieden, bedachten we het theater. Dat werd een succes met talloze uitverkochte avonden.”

‘Bieden iets bijzonders’

Dat Oost Gelre, terwijl de coronamaatregelen grotendeels zijn opgeschort, het openluchttheater wederom medewerking verleent, laat volgens Domhof zien dat er vraag is naar dit soort vertier. ,,We bieden met ons openluchttheater iets bijzonders in de gemeente. Daarnaast is het ook mogelijk voor bedrijven om de locatie te huren, uniek voor Oost Gelre.”

Een petitie, die door voornamelijk bewoners van bungalowpark ’t Belegh van Groll is ingediend tegen de vergunning voor het Openluchttheater Lichtenvoorde, is door de gemeente van de hand gewezen. Onder meer omdat uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat het theater zich aan de geldende geluidsnormen houdt. Daarnaast is, zo laat de gemeente weten, tegemoet gekomen aan de wens minder voorstellingen te plannen.