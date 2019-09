Openluchttheater ligt zo goed verborgen dat veel Winterswijkers het niet kennen

,,Veel mensen in Winterswijk kennen het bestaan niet eens van het Openluchttheater. Als ze hier komen valt hun mond open van verbazing", zegt bestuurslid Ineke van der Lans. Makkelijk is het ook niet te vinden. Via een lang doodlopend pad door de bosrijke Huininkmaat kom je uiteindelijk bij het Openluchttheater. Een open plek met verhoogd podium en zitbankjes in een halve cirkel die plaats bieden aan 350 bezoekers. De hoge bomen eromheen geven de plek een sfeervol en intiem karakter.