Ophef in Aalten over ‘gebakken spons’: broodje aap verhaal, of dodelijk hondengif?

De tekst boven het honderden keren gedeelde bericht op social media laat weinig aan de verbeelding over. ‘LET OP!!! HONDENMOORDENAAR ACTIEF IN AALTEN!’ ER LOOPT EEN GESTOORDE SCHOFT ROND, DIE HER EN DER GEBAKKEN SPONSEN DUMPT’, staat in kapitalen boven een foto van een stoep met daarop een vierkant stuk schuim. Het voorwerp, dat wel wat weg heeft van een spons, ziet er inderdaad uit alsof het even in een pan heeft gelegen.