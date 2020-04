Ophef over advertentie Slingeland Ziekenhuis in De Gelderlander

WINTERSWIJK - In de Oost-Achterhoek is afgelopen paasweekend flinke ophef ontstaan over een advertentie van het Slingeland Ziekenhuis in De Gelderlander .

In die paginagrote advertentie staan twaalf medewerkers van het Slingeland en het SKB afgebeeld met een tekst op papier die gezamenlijk de zin vormt: ‘Zorg voor jezelf en de mensen om je heen. Zorgen doen we samen. In de Achterhoek sta je nooit alleen’.



De ophef die op Twitter en Facebook ontstond was dat er alleen Slingeland Ziekenhuis boven de advertentie stond vermeld, terwijl op de foto’s ook SKB-medewerkers staan. Saskia Steenbergen, woordvoerder van de twee Santiz-ziekenhuizen kan uitleggen waarom: ,,We hebben twee versies van die advertentie gemaakt. Een van het Slingeland en een van het SKB. Die van het Slingeland publiceren we in de Gelderlander, die van het SKB in Tubantia. En in alle huis-aan-huis kranten in de Achterhoek.”

Volledig scherm De bekritiseerde advertenties van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. © PR

Verkeerde keelgat

Omdat het merendeel van de krantenabonnees in de Oost-Achterhoek de Gelderlander leest, viel de Slingeland-advertentie bij veel lezers in het verkeerde keelgat. Het behoud van het SKB is voor de Oost-Achterhoek namelijk een belangrijk issue, nadat in november plannen bekend werden gemaakt dat er afdelingen van het SKB in Winterswijk naar het Slingeland in Doetinchem zullen worden overgeheveld.

‘Zie je wel’