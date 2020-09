Opkikker voor centrum Winterswijk: The Sting komt, C&A blijft toch open

Mary Miracle: Michiel uit Lichten­voor­de kruipt al tien jaar in de huid van 'n ‘wonderlijk wief’

3 september LIEVELDE/LICHTENVOORDE - Hij kende het fenomeen dragqueen van uitgaan in de gayscene. Maar pas voor zijn 30-ste verjaardag kroop hij zelf in de huid van zo’n showcreatie waaraan zo ongeveer alles feestelijk ‘overdone’ is. Inmiddels is Michiel Wopereis tienjaar af en toe ‘Mary Miracle’. En ook háár mijlpaal moet gevierd. Met een publiek interview in Lokalen.