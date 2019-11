Opkomst en ondergang van de dorpsfanfare die het eeuwfeest net niet haalde

Ontstaan uit de militaire fanfares van de 19de eeuw, die koperen instrumenten en slagwerk bespeelden, groeiden veel korpsen uit tot volledige harmonieorkesten, met ook muziek uit houten blaasinstrumenten. Ze werden snel zeer populair als dé volksmuziek bij uitstek, want het was voor velen een eerste kennismaking met livemuziek in een nog grotendeels radio- en televisieloze tijd. In ieder zichzelf respecterende stad, dorp of gehucht was er wel een fanfare of harmonie.