Opleiden is het grote doel van Kanjers voor Kanjers

Jarenlang was ploegleider Arjan Ribbers (Groenlo) hét gezicht van de Achterhoek/Twentse wielerformatie Sensa-Kanjers voor Kanjers-ploeg. Met zijn promotie naar Pro Tour-team Sunweb is ook de staf van de Kanjers-formatie gewijzigd. „We zijn enorm trots dat Arjan deze stap heeft gemaakt”, zegt Tjalling Reijmer (32), samen met Han Vaanhold en Bennie Lesscher een van de ploegleiders. ,, We waren met vijf ploegleiders binnen de ploeg, nu zijn het er vier. We pakken allemaal wat koersen extra op.”

Gijs Leemreize

Kanjers voor Kanjers is dus niet alleen een wielerploeg waarin renners een volgende stap in hun sportieve carrière kunnen maken. Toch blijft het opleiden van jonge getalenteerde renners het hoofddoel. En ook dat deed de ploeg het afgelopen wielerjaar. Meest aansprekende voorbeeld is de transfer van Gijs Leemreize uit Ruurlo, die nu uitkomt voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma.

De Achterhoeker is daar ploeggenoot van onder meer Rick Pluimers (Enter) en Lars Boven (Reutum). Leemreize reed de afgelopen dagen al zijn eerste wedstrijdkilometers voor ‘het grote’ Jumbo-Visma met bijvoorbeeld Robert Gesink in de Tour de la Provence.

Volledig scherm De renners maken zich klaar voor een nieuwe training onder de Spaanse zon. © Eigen Foto

Intervals bergop

In de aanloop naar het seizoen ging een groot deel van de Kanjersploeg afgelopen week naar Spanje. „We zijn hier in Calp met veertien renners, hebben vaak en hard kunnen trainen”, aldus Reijmer aan de vooravond van de terugvlucht (vrijdag 14 feb., red.). „De ene dag waren dat korte, intensieve trainingen, bijvoorbeeld met intervals van steeds een paar minuten bergop. De andere dag een duurtraining van bijvoorbeeld 5,5 uur door de bergen.”

Bij de Kanjers rijden onder anderen Jelle Johannink uit Denekamp, Almeloër Jesper Plender en de Winterswijkse broers Maarten en Christiaan Lubbers. Laatstgenoemde is een van de nieuwkomers in de ploeg.

Programma