Oplettende Winterswijkse ontdekt bij FC Trias gestolen shovels tijdens fietstocht in Duits bos: 'Heel blij van’

De shovels die in de nacht van maandag op dinsdag werden gestolen vanaf de Bataafseweg in Winterswijk zijn kennelijk de grens over gereden en daar achtergelaten. Mogelijk waren ze op deze plek 'koud gezet’ om ze later op te halen.



De shovels gaan terug naar het loonwerk- en verhuurbedrijf dat met die apparatuur een klus aan het uitvoeren was bij FC Trias.



Het onderzoek naar de dieven van de shovels is volgens de politie nog in volle gang. Maar er zijn nog geen aanhoudingen verricht.



Wijkagent Willem Saris is persoonlijk bij de inwoonster langs geweest om haar te bedanken voor de tip die heeft geleid naar de vondst van de shovels.