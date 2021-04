Oplichter appt burgemeester, maar die trapt daar niet in: ‘Bel anders even, ik heb de politie al ingelicht’

Bengevoord, die het appje deelde op zijn social media-accounts, wist vrijwel direct dat het niet in de haak was en dat het bericht van een oplichter kwam. ,,Ik had daar geen enkele twijfel over, omdat ik weet dat mijn zusje mij op deze manier nooit zou benaderen”, zegt de burgemeester.



Een belletje naar zijn zus bevestigde dat, zij nam haar gewoon op toen Bengevoord haar belde op haar normale nummer. ,,‘Zullen we anders even bellen’, appte ik terug naar het nummer. ‘Ik heb de politie al ingelicht’. Natuurlijk niks terug gehoord.”