Oplichter eet en slaapt gratis in ziekenhuis door verzinnen medische klachten

Maar agent Saris spreekt van een ‘simulerende patiënt’. ,,Daaruit kun je wel opmaken hoe de medewerkers zijn verhaal hebben doorzien”, zegt hij. ,,De ziekenhuis-opname was gratis kost en inwoning voor de man, die de kosten hiervoor op de samenleving afschuift.”



Volgens Saris is deze man, die de Duitse nationaliteit heeft, al jaren actief op deze wijze maar kon hij steeds uit handen van de politie blijven. ,,Door prima oplettendheid van de Winterswijkse ziekenhuismedewerkers hebben we hem nu toch kunnen aanhouden”, zegt Saris. Nadat hij was ontslagen uit het ziekenhuis wachtten agenten de man buiten op en konden ze hem aanhouden.



De man is in de cel gezet en tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt, in afwachting van een beslissing over strafrechtelijke vervolging. Omdat hij de Duitse nationaliteit heeft, wordt hij daarna overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Mogelijk wordt hij daarna Nederland uitgezet met de status ‘ongewenst vreemdeling’.