Oplichter jatte dure fietsen in Zutphen en Nunspeet maar heeft slechte lever en hoeft dus de bak niet in

Een 52-jarige man uit Winterswijk maakte zich in een jaar tijd schuldig aan zestien strafbare feiten, maar hij hoeft vanwege zijn broze gezondheid de cel niet meer in. Hij stal onder meer fietsen in Nunspeet, Lochem en Zutphen.