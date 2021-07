Opluchting bij Buitengewoon; festival kan doorgaan

DOETINCHEM - De organisatie van festival Buitengewoon in Doetinchem zat gisteren na de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge flink in spanning. Mag het festival dit weekend onder de nieuwe regels wel of niet doorgaan? Het verlossende woord van de gemeente kwam een paar uur later: Buitengewoon krijgt groen licht.

,,Ik kan je vertellen dat dat hier een flinke ontlading gaf”, zegt Evelien Helder van de organisatie. Volgens haar heeft de gemeente toestemming gegeven om het festival door te laten gaan omdat het al grotendeels coronaproof is opgezet.

,,We hebben twee voorstellingen waar het publiek doorstroomt. Dat kunnen we goed reguleren. Bij alle andere voorstellingen zit het publiek op stoelen, op anderhalve meter van elkaar. Verder werken we met verschillende tijdssloten, zodat het goed te regelen is hoeveel publiek er op het terrein komt.”

Alcoholvrij

Ook had de organisatie er al voor gekozen om het festival alcoholvrij te houden. ,,Met alcohol wordt het lastiger de 1,5 meter in acht te houden. Dat risico lopen we liever niet”, zei Helder eerder al. Vooraf testen voor het festival hoeft niet.

Normaal is Buitengewoon, dat de opvolger is van het straattheaterfestival in Doetinchem, een van de vele festivals in de zomermaanden in Doetinchem. De organisatie van het Stadsfeest heeft echter al een streep gezet door dit vierdaagse festival. DjazzVibes (normaal in juni) wordt mogelijk eind augustus gehouden. Eerder werden City Beach en Achterland (ook beide in juni) afgelast. Mogelijk wordt er op 3 en 4 september wel een dancefeest met dj’s op De Bleek gehouden. De gemeente heeft de aanvraag hiervoor in behandeling.

Voor Buitengewoon zijn in totaal 5.000 kaarten beschikbaar, voor 8 euro per stuk. De organisatie werkt met tijdsloten van steeds een halfuur. Bezoekers mogen daarna beslissen of ze langer op het terrein blijven. Daar is plek voor ruim 1.300 bezoekers tegelijk. Het festival opende vrijdagavond, zaterdag is het geopend van 12.30 tot 21.30 en zondag van 11.30 tot 20.30.