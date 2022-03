Opmaat naar nieuw ziekenhuis: revalidatie Klimmendaal verhuist naar Den Ooiman

De verhuizing is de opmaat naar de samenvoeging van de revalidatieafdelingen van Den Ooiman en Klimmendaal in het nieuw te bouwen Slingeland Ziekenhuis aan de A18 in Doetinchem. De bedoeling is dat die revalidatieafdeling in 2026 wordt betrokken.



Nu verhuist de poliklinische revalidatiezorg van Klimmendaal alvast naar Den Ooiman. Ook er al revalidatieartsen van Klimmendaal op de polikliniek in het huidige Slingeland Ziekenhuis. Dat blijft zo.