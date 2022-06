Opmerkelijk: eerst botst automobilist tegen prijzenbord en daarna wordt er nog een hond aangereden

Han Boer (D66) trekt zich met pijn in het hart terug: ‘Terugkeer als wethouder in Berkelland zou niet overal goed vallen’

Met pijn in het hart heeft hij de beslissing genomen. Maar D66-leider Han Boer keert niet terug als wethouder in Berkelland. „Ik heb signalen ontvangen dat mijn comeback niet overal in de ambtelijke organisatie goed wordt ontvangen”, zegt hij.

8 juni