Opmerkelijk: justitie verlaagt strafeis tegen leverancier drugslab Drempt: ‘Mijn cliënt is geen Walter White’

De eis tegen Van D. was vrijdag dertien jaar cel, de officier van justitie noemde hem een ‘beroepscrimineel die in de Champions League van de synthetische drugsindustrie speelt’.



Maar Van D.’s advocaat Yannick Quint had felle kritiek op die ‘buitenproportionele eis’. Die kritiek bracht justitie ertoe de eis terug te brengen tot tien jaar en acht maanden.



Deze stap volgde op het pleidooi van Quint deze week in de rechtbank in Breda, waar hij het Openbaar Ministerie expliciet opriep de strafeis te verlagen. Dat gebeurde: het OM erkent dat het zich heeft vergist bij het berekenen van de strafeis.