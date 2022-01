Opmerkelijke vondst in Stokkum: wandelaars stuiten op twee geldlades

Honderden boeren in Oost-Nederland vrezen heksen­jacht na bekend worden van adressen

Bijna duizend boeren in deze regio verwachten dat zij in een juridische heksenjacht terechtkomen. Reden is dat het ministerie van Landbouw de adressen bekend moet maken van ‘illegale’ uitstoters van stikstof. ,,De privacy en veiligheid van boeren komt in het geding”, zegt Trienke Elshof van belangenorganisatie LTO Nederland.

19 januari