Opnieuw afval gedumpt in Winterswijk: ‘Dit is asociaal’

Agenten vonden het afval maandagmorgen middenin het bos, nadat daar zondagavond laat een melding over kwam. ,,Dit is erg asociaal gedrag”, zegt de Winterswijkse wijkagent Berend Jager over de dumping. Volgens hem is niet te achterhalen wie de spullen heeft gedumpt in het bos. ,,Er zit helemaal niets tussen dat te herkennen is, of waar bijvoorbeeld persoonsgegevens op staan. Op deze manier is het vrijwel niet te doen om de dader hiervan nog te vinden.”

Boete van 380 euro

Vorige week vond de politie nog kastjes, plastic zakken, een bloempot en stapels papier op de Meester A.th. ten Houtenlaan, ten zuiden van Winterswijk. De dader daarvan is later wél achterhaald. Hij heeft een boete gekregen van 380 euro, aldus Jager.



De wijkagent roept mensen op meteen de politie te bellen, als zij afvalcriminelen hun spullen in de natuur zien dumpen. ,,Bel dan gelijk 112. Het is anders vaak lastig om een dader op te sporen.”



Dat er twee afvaldumpingen in korte tijd zijn in Winterswijk, berust volgens Jager op toeval. ,,Het probleem is wel van alle tijden. Het is nu toevallig twee keer in korte tijd, maar het is niet zo dat we de laatste tijd meer afvaldumpingen in de natuur zien.”