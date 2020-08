Opnieuw blauwalg aangetroffen in recreatieplas Scholtenhof bij Etten

Zwolse Anna van der Breggen klopt topfavorie­te Van Vleuten uit Vorden en pakt eerste nationale titel op de weg

22 augustus Anna van der Breggen is voor het eerst in haar carrière Nederlands kampioene op de weg geworden. De dertigjarige renster van Boels Dolmans liet na 124 kilometer in Drenthe, op een parkoers met de VAM-berg als scherprechter, topfavoriete Annemiek van Vleuten achter zich.