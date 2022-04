Opnieuw dreigt sluiting van vier katholieke kerken in de Achterhoek: ‘Er is geen opstand meer maar acceptatie’

Uitkijken naar de paasvuren, maar bestaan ze over vijf jaar nog wel?

VELSWIJK/ MEDDO - Veel Achterhoekers kijken met smart uit naar het ontsteken van de paasvuren op eerste paasdag. Maar er is vrees voor de toekomst, want: bestaat deze eeuwenoude traditie uit het oosten over vijf jaar nog wel?

3 april