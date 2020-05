Opnieuw geen mensen aan corona overleden in de Achterhoek

Achterhoek Coronajour­naal #31: wat missen de examen­leerin­gen allemaal; hoe is het in New York?

14:47 Frans Miggelbrink praat met Achterhoekers, verspreid over de hele wereld, over het coronavirus en andere zaken. In de 31ste aflevering aandacht voor: docenten van het voortgezet onderwijs hebben het nog steeds moeilijk. Bij outdoorcentrum Markant in Doetinchem zoeken ze een oplossing om de coronatijd door te komen. En mondkapjes verplicht in het openbaar vervoer: zo maak je er zelf een van een sok.