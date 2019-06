Opnieuw graafwerk bij stadsmuur in Doetinchem: resten van ‘muurhuisje’ gevonden

Buurtvere­ni­ging wil meedenken over toekomst hertenkamp in Lochem

6:00 De Vereniging Behoud Stadsgezicht Berkeloord (VBSB) is bereid mee te denken over de toekomst van de hertenkamp in Lochem. Anderzijds is de VBSB wel dolblij ‘dat de druk er nu af is’ nu een meerderheid van de gemeenteraad van Lochem vindt dat de voorziening in gemeentelijke handen blijft.