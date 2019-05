Opnieuw grote brand in Vorden, boerderij en stal in de as gelegd

video Van Doetinchem naar Arnhem met de auto, trein en scooter: wat is het snelst?

8:02 DOETINCHEM/ ARNHEM - In de ochtendspits op de snelweg van Doetinchem naar Arnhem is met grote regelmaat een ware bezoeking. Maar of een alternatief sneller is? Drie verslaggevers van De Gelderlander deden de test en haastten zich donderdagochtend richting Arnhem. Over een gemiste trein, de hectiek op de A12 en de rust eromheen.