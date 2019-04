Opnieuw hond uit bloedhete auto gered in Winterswijk

‘Daar word je toch heel erg boos van', schrijft de agent op Instagram. Op de foto is te zien dat de wagen in de brandende zon geparkeerd stond. Het dier had het zo heet, dat hij het interieur van het voertuig al had gesloopt. In de auto is daardoor een grote ravage ontstaan. De dierenambulance kwam snel ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Wel moet de hond voor de zekerheid nog nagekeken worden door de dierenarts. Volgens de wijkagent worden ‘de eigenaren van de hond op gepaste wijze behandeld'.

De politie waarschuwt mensen om op te passen met honden in de auto. ‘Gaat u bij deze temperaturen winkelen, laat uw hond dan thuis', is het advies. Hoe lang het beestje al in de auto zat, is onduidelijk. Eerder op de dag moesten agenten een ander voertuig al openbreken om een hond te bevrijden. Dat dier zat ook al uren vast in een auto in de brandende zon, zonder dat er sprake was van ventilatie. De eigenaar van het dier was niet eens met de schade en de gevolgen.