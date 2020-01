Opnieuw informatieavond over ziekenhuizen Achterhoek

GROENLO - Opnieuw wordt in Groenlo een informatieavond gehouden over de toekomst van de Achterhoekse ziekenhuizen SKB en Slingeland. Voor deze avond op 4 maart in De Mattelier is de hoogste baas van zorgverzekeraar DSW uitgenodigd, Aad de Groot.

,,We willen vooral onafhankelijke deskundigen uitnodigen. Mensen die geen belang hebben in de Achterhoekse ziekenhuizen”, legt Jan Bart Wilschut uit van de Stichting Behoud SKB, die de avond organiseert.

500 bezoekers

De vorige informatie-avond op 18 december trok zo'n vijfhonderd bezoekers. Wilschut: ,,We kregen het verwijt dat we die op het laatste moment hadden georganiseerd, zodat veel mensen niet wisten dat hij er was. Daarom zijn we nu mooi op tijd met de aankondiging.”

De avond is ook bedoeld om het publiek op de hoogte te brengen van de stand van zaken. Dan is de regiogroep, die met het Santiz-bestuur mee mag praten over de toekomst van het SKB en het Slingeland, al een keer bijeen geweest. ,,Er is dan ongetwijfeld iets te zeggen over de ontwikkelingen die we de komende maanden zullen meemaken", voorspelt Wilschut. ,,We willen vooral in alle openheid de actuele zaken bespreken.”

Onafhankelijke ziekenhuizen

DSW-baas Aad de Groot is uitgenodigd om vanuit de verzekeringswereld te komen vertellen over het belang van streekziekenhuizen. Hij is groot voorstander van onafhankelijke ziekenhuizen die in de eigen regio goede zorg verlenen en dichtbij de huisartsen staan.

Hij is zelf betrokken bij de ziekenhuizen in Den Haag, Zoetermeer, Delft en Voorburg die op bestuurlijk niveau zijn gefuseerd. Het liefst ziet hij deze ziekenhuizen defuseren, onder meer omdat de culturen van de ziekenhuizen te verschillend zijn.