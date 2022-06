Opnieuw meer geld nodig voor nieuwbouw Staring College Borculo: ‘Anders durven aannemers niet’

Meeste Oekraïense vluchtelin­gen in Borculo, Burgers Inn in Haarlo later in gebruik voor opvang

BORCULO / HAARLO / EIBERGEN / RUURLO - De meeste Oekraïense vluchtelingen die in Berkelland worden opgevangen, verblijven op het voormalige Leo Stichting-terrein even buiten Borculo. De RK-pastorie in Eibergen herbergt nu 9 Oekraïners. Het voormalige Burgers Inn in Haarlo wordt pas op een later moment ingezet als opvanglocatie.

11:14