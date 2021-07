Opnieuw ongeluk op N18 bij Lichtenvoorde; bestelbus belandt op kant

Koe slingert boerin over hek in De Heurne: slachtof­fer zwaarge­wond naar ziekenhuis

24 juli DE HEURNE - In De Heurne is op deze zaterdag op de Spekkendijk een vrouw ernstig gewond geraakt door de aanval van een koe. De boerin wilde de kudde de stal in drijven. Plotseling viel de koe de vrouw aan en slingerde de boerin over een hek heen.