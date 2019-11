Opnieuw onrust over mogelijke ‘kinderlokker’ in Eibergen

EIBERGEN - In de Eibergse wijk ‘t Simmelink is opnieuw onrust ontstaan over een mogelijke ‘kinderlokker’. Diverse ouders waarschuwen deze week op social media voor deze man.

Een man van tussen de veertig en vijftig jaar met grijs haar en een kleine grijze auto. Opnieuw wordt dit signalement door ouders op social media genoemd in verband met een ‘kinderlokker’ die actief zou zijn in de Eibergse wijk Het Simmelink. In juli was er ook al onrust in deze wijk vanwege een man met hetzelfde signalement.

„Vanmiddag zijn mijn dochtertje en haar vriendinnetje aangesproken door een man tussen 40 en 50 jaar, bruin vest/jas, met grijs baardje, grijsachtig haar, bruine tanden en een grijze kleine auto, die vroeg of hun een snoepje wilde, vlakbij de school Het Simmelink Eibergen. Hij vroeg hen ook, om mee naar de auto te komen. De meisjes zijn geschrokken, maar hebben gelukkig goed gehandeld. Ze zijn weggerend en hebben een veilige plek met volwassenen gezocht. De man kwam hun zelfs nog een stukje achterna gelopen in versneld tempo”, waarschuwt één van de Eibergse moeders op Facebook. „Mocht zich nog zo’n situatie voordoen, of zie je iets wat verdacht lijkt, bijvoorbeeld een grijze kleine auto met persoon erin stilstaand in deze buurt, dan mag je meteen 112 bellen op verzoek van de politie en kenteken/merk noteren. Deze meneer is al maanden bezig, en moet een keer gepakt worden.”

Politie